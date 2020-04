Exclusief voor abonnees "Jammer voor de kijker" Raf Jansen (Dieter in 'Thuis') 24 april 2020

00u00 0

"Dat 'Thuis' pas na de zomer weerkeert, is jammer voor de kijker. Sommige verhaallijnen, zoals rond het overspel van Dieter en zijn bedrogen Nancy, waren mooi opgebouwd, maar worden nu te vroeg afgebroken", reageert Raf Jansen (Dieter). "Al hebben we ook geluk. Deze avond hebben we toch een extra spannende aflevering met veel drama, romantiek en onverwachte wendingen."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen