"Jammer dat sluitingsuur niet later mag" Vincent Van Trier | Discotheekuitbater 25 juni 2020

"Er is sprake van een soort berusting. We weten al langer dat er vóór september niets mogelijk is wat discotheken betreft". Vincent Van Trier (37) is eigenaar van onder meer de Carré in Willebroek en The Villa in Antwerpen. "In de plaats van ons Veiligheidsraad na Veiligheidsraad te laten teleurstellen, hebben we ons op die realiteit ingesteld. Wie wil overleven, moet creatief zijn. Want met de beloftes van de regering ga je er niet komen. Er zou een tussenkomst zijn voor huurgelden, maar wanneer je naar de website surft, valt alleen te lezen dat die ondersteuning nog niet beschikbaar is. Wij hebben The Villa omgebouwd tot een loungeterras en morgen opent Carré met een gelijkaardig concept. Hoewel we slechts één vijfde van de normale capaciteit draaien, komt er toch wat geld binnen - meer zelfs, er schiet iets over." "Dat het sluitingsuur niet verlaat is, vind ik heel jammer, want die enkele uren erbij kunnen een wereld van verschil maken. Zeker in onze zaken. Wanneer het binnen een paar weken slecht weer wordt, gaan er alsnog drama's van komen. Ik hoed me voor euforie. Niet iedereen in de sector heeft genoeg reserves."

