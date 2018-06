"Jammer dat ik niet gescoord heb" Batshuayi 07 juni 2018

00u00 0

Bijna twee maanden nadat hij een zware enkelblessure had opgelopen tegen Schalke, maakte Michy Batshuayi zijn wederoptreden. De snelle aanvaller liet zich meteen opmerken met een prachtige actie en dito assist voor de 3-0 van Fellaini in het slot. "Ik heb me geamuseerd. Jammer dat ik niet gescoord heb, maar ik heb nog tijd, hé", lachte de spits van Dortmund en Chelsea. Collega-spits Lukaku scoorde wel. "Ik ben blij voor hem, maar ik stel me geen vragen over mijn plaats in de ploeg. Iedereen hoopt in de basis te staan, maar de coach beslist." (DPB/VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN