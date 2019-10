Exclusief voor abonnees "James De Ly scoorde zeven goals in de laatste drie duels" yves michelet - sint-gillis-waas 18 oktober 2019

vierde provinciale e

In de Waas getinte E-reeks van vierde provinciale, die bestaat uit slechts veertien ploegen, is er dit weekend de topper tussen de ongeslagen coleider Daknam en Sint-Gillis-Waas. "Voor mij is het geen verrassing dat Daknam meedraait bovenaan het klassement", vindt trainer Yves Michelet, die zijn schorsing door de bond bijna ziet aflopen en vanaf volgende week opnieuw mag plaatsnemen in de neutrale zone. "In het tussenseizoen trokken ze enkele goede spelers aan zoals Blancquaert en de vlotscorende Van de Weghe. Hun uitstekende vormcurve bevestigden ze vorige zondag met een 8-0-monsterzege tegen PD Kruibeke. Maes is er overmorgen niet bij door schorsing. Sint-Gillis-Waas zette het seizoen in met een magere één op zes, maar uit de vier volgende matchen puurden we het maximum. De nieuwkomers hebben zich vlot geïntegreerd en vooral spits James De Ly doet het de jongste weken bijzonder goed met zeven goals in de laatste drie duels. Jochim Reybrouck staat voor de derde week onder de lat omdat Jan Vertententen onlangs enkele infiltraties kreeg toegediend in zijn heup. Ook Robbe Van Overmeiren en Nick Vanhaevermaet, onze topscorer van vorig seizoen, zitten in de lappenmand. Bram Vertenten herneemt zaterdag bij de beloften." (VBGB)

