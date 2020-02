Exclusief voor abonnees "Jamaicaanse taxichauffeurs rijden zoals ik voetbal: snel en agressief" Lawrence alias 'Taxi' 14 februari 2020

"Ik ben ongelofelijk rap", vertelt nieuwkomer Kemar Lawrence (27). Het valt maar te hopen dat de ambtenaren even snel zijn. Anderlecht heeft alle documenten voor de werkvergunning van Lawrence opgestuurd, maar het is niet zeker dat de Jamaicaanse linksachter op Mechelen speelgerechtigd zal zijn. Niet dat zijn afwezigheid zo een ramp zou zijn. Lawrence is naar eigen zeggen niet klaar om negentig minuten te spelen. "Ik mis ritme. Het seizoen in Amerika (waar hij bij New York Red Bulls onder contract lag, red.) is al meer dan twee maanden afgelopen." Lawrence, die een sympathieke uitstraling heeft en vlot alle vragen beantwoordde, heeft als bijnaam 'Taxi'. "Gekregen in mijn jeugdjaren van een coach die me zag rennen. Ik weet niet of jullie Jamaicaanse taxichauffeurs kennen, maar zij rijden zoals ik voetbal: snel en agressief. Die mannen zijn in hun vak de snelste ter wereld." Op een looppiste is dat Usain Bolt, een landgenoot en kennis van Lawrence. "Maar Usain is niet mijn grootste inspiratie. Dat waren Jamaicaanse voetballers zoals Ricardo Gardner (ex-Bolton, red.)." (PJC)

