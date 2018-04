"Jaloers? U was zélf vreemdgegaan" Rechter tegen agressieve jongeman 14 april 2018

"Ik had te veel gedronken. En vooral: ik was jaloers." In de correctionele rechtbank passeren wel vaker vechtersbazen die over de rooie gegaan zijn uit jaloezie. Maar de uitleg van een 24-jarige student uit Zottegem, tevens voetballer bij KSV Oudenaarde (eerste klasse amateurs), deed de wenkbrauwen van de rechter fronsen. "Meneer, had u niet zélf uw vriendin bedrogen?" De jongeman was inderdaad vreemdgegaan op café in Gent. Zijn vriendin was er het hart van in en werd getroost door een andere student. Toen de beklaagde uren later terugkeerde en z'n vriendin aantrof met een andere jongeman, sloeg hij die laatste een neusbreuk en een blauw oog. "Lost u dat zo op? Moest uw vriendin u dan ook een neusbreuk slaan, misschien?" De twintiger riskeert een werkstraf. (OSG)

