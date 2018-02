"Jackers is klaar" Clement 23 februari 2018

00u00 0

Racing Genk kreeg veel lof voor de manier waarop het vorige week op Club Brugge een punt pakte. "Maar verwacht niet hetzelfde voetbal tegen Antwerp", zegt Philippe Clement. "Tegen Brugge maakten we goed gebruik van de ruimte die er was, tegen Antwerp zal die er veel minder zijn." Clement moet noodgedwongen sleutelen aan zijn elftal. Mata is geschorst en Vukovic viel deze week geblesseerd uit en is er vanavond niet bij. Zo krijgt de 20-jarige Nordin Jackers nog eens zijn kans tussen de palen. "Ik heb niet het gevoel dat ik extra moet bezig zijn met Nordin", zei Clement. "Die is er gewoon klaar voor." Jackers speelde dit seizoen op de openingsspeeldag, uitgerekend tegen het Waasland-Beveren van Philippe Clement slikte hij drie tegengoals. In Genk staat Jackers bekend als een 'matchkeeper'. "Ik heb dat ook gehoord, maar ik hou niet van die term. Dat weet Nordin ook. Spelers moeten zich élke dag ontwikkelen. Ik geloof niet dat je een hele week kunt rondlummelen om er dan plots te staan in het weekend. Zoiets geeft ook weinig vertrouwen aan de collega's. Nordin heeft getoond dat hij klaar is, hij heeft de voorbije periode heel scherp getraind." (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN