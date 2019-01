"Jaar lang niet vliegen" Inge (42) en dochter Zoë (14) 18 januari 2019

Omdat ze geen klasgenootjes kon overhalen om met haar naar het verre Brussel te trekken, nam Zoë uit Heusden-Zolder haar mama Inge mee naar de protestmars. "Ik vond dat meteen oké. Het respect voor Moeder Natuur staat bij de opvoeding in ons gezin centraal", vertelt Inge Stulens. "De thermostaat staat sowieso op 20,5 graden, en we zijn actief binnen Natuurpunt. Begin dit jaar maakten we met het gezin ook het goede voornemen om in 2019 eens niet te zullen vliegen. We bekijken nog hoe het transport voor een familiebezoekje in Berlijn best verloopt. Zoë zelf gaat heel bewust met haar verbruik om, en koos weloverwogen voor de scouts, en niet de Chiro - omdat die eersten met hun activiteiten veel dichter bij de natuur staan." (SPK)

