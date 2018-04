"Ja, ook u kan erin trappen" Psychologe 12 april 2018

Wie is er in godsnaam zo naïef om zich voor honderdduizenden euro's te laten oplichten? "Iedereen", zeggen psychologen. We denken allemaal dat we slim genoeg zijn om oplichters te ontmaskeren. "We lijden aan de illusie van controle", aldus psycholoog Liza Luesink daarover in 'Psychologie Magazine'. En we maken nog een tweede denkfout: "We geloven in een eerlijke wereld waarin slechte mensen gestraft worden en goede niet. Als 'goed volk' wanen we ons veilig." Daarom zijn we vaak kwetsbaarder voor oplichters, hackers of fraudeurs dan we denken.

