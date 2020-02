Exclusief voor abonnees "Ja, ik heb aan Vossen gedacht" Dury 06 februari 2020

00u00 0

"'Wees maar ontgoocheld', heb ik in de kleedkamer gezegd. 'Maar wees ook fier.' Wat we tegen Club gebracht hebben, mocht gezien worden. We kregen vijf, zes kansen om het af te maken... Of ik tijdens de match aan Jelle Vossen gedacht heb? (grijnst) Ja. Ik moet daar niet flauw over doen. Aan de ene kant had je Simon Mignolet en langs de onze geen Vossen... Bovendien gingen we bij de twee tegengoals in de fout. Dat mag niet tegen een ploeg als Club. Daar lag het verschil, in efficiëntie. Voorts kan ik mijn jongens weinig verwijten", aldus Dury, die opnieuw heel wat complimenten kreeg van Clement. "Maar wat ben je met die schouderklopjes als je verloren hebt? Vijftien jaar geleden zei Dominique D'Onofrio, nadat Standard in de slotseconden gewonnen had: 'Tu as une belle équipe.' 'Waarom zegt hij dat nu?', dacht ik meteen. Als winnaar is het gemakkelijk om de andere ploeg te feliciteren." (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis