Exclusief voor abonnees "Ja, dat mag van de profeet" Steeds meer moslims zetten kerstboom 17 december 2019

00u00 0

Zijn vrienden en familie vonden het eerst wat raar, maar daar trekt interieurarchitect Serdar Karatas (24) zich niets van aan: hij zet al jaren een kerstboom. En hij is lang niet de enige moslim die houdt van de gezelligheid van zo'n spar, vol ballen en fonkelende lichtjes. Dat mág ook gewoon als je moslim bent, zegt islamconsulent Saïd Aberkan. "Zo'n boom gaat niet meer over religie, maar over gezelligheid. Daar is niks mis mee." En pakjes? "De profeet zegt daarover: geef geschenken. Om te tonen dat je elkaar liefhebt." (AYK/VSH)

