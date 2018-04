"Ivana Smit had trio vlak voor haar dood" 03 april 2018

Het Belgisch-Nederlandse model Ivana Smit (18) heeft vlak voor haar dood op 7 december in Kuala Lumpur seks gehad met het Amerikaanse koppel van wiens balkon ze mogelijk te pletter viel. Dat zegt het echtpaar in een interview met 'Mail on Sunday.' De drie hadden volgens de Amerikaanse zakenman Alexander Johnson en zijn vrouw Luna elkaar al eerder in een nachtclub ontmoet. "Ze zei dat ze 26 was en we hadden geen reden om daaraan te twijfelen." In het interview verklaren de twee ook dat Ivana regelmatig cocaïne en xtc gebruikte. De familie van Smit stelt dat het meisje seksueel is misbruikt. Ook zou haar lichaam tekenen van mishandeling vertonen. "Er zijn enorme hoeveelheden drugs gevonden in Ivana's lichaam. Ze was niet meer wilsbekwaam", aldus de familie. "Als je dan alsnog seks hebt met een 18-jarig meisje, dan zit je niet goed in elkaar." Het koppel wordt intussen niet meer verdacht in de zaak.

