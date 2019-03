"Italianen hoopten dat ik opnieuw zou vallen" Gejuich aan finish voor Van Aert 11 maart 2019

00u00 0

Straf: niet Julian Alaphilippe, maar Wout van Aert kreeg bij het overschrijden van de finish het meeste applaus in Siena. En toen de Belg op een kilometer van de streep opnieuw was komen aansluiten bij de twee leiders, was ook al een luid gejuich opgestegen vanop de Piazza del Campo. Hoe is Van Aert zo populair in Toscane? "Die Italianen dachten waarschijnlijk dat ik weer zou vallen op dat steil stuk", grijnsde hij. "Die zagen het wellicht al helemaal zitten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN