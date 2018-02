"Is Wevelgem wezenlijk voor Gent-Wevelgem?" 21 februari 2018

Krijgen we in de toekomst een nieuwe aankomst voor Gent-Wevelgem? In een interview dat vandaag in 'Knack' verschijnt, zegt Wouter Vandenhaute dat het debat wat hem betreft gevoerd mag worden. "Is Wevelgem als aankomstplaats wezenlijk voor Gent-Wevelgem?", vraagt hij. "Meer nog: is de naam 'Gent-Wevelgem' wezenlijk voor die koers? Voor mij is Gent-Wevelgem: waaiers, de kuststreek, de Moeren, het Heuvelland en de herdenking van de 'Groote Oorlog'."

