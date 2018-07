"IS werkt aan comeback" 16 juli 2018

Hoewel IS het grootste deel van zijn grondgebied is kwijtgespeeld en nog weinig strijders in Irak en Syrië heeft, werkt de terreurgroep aan een terugkeer. Dat schrijft de Amerikaanse denktank The Soufan Center in een rapport. "De actieve strijders houden zich schuil in woestijngebieden buiten het bereik van Bagdad en Damascus", staat er. "Het herwinnen van gebied is niet hun prioriteit, maar ze bereiden zich voor om Iraakse politieposten aan te vallen om zo chaos te creëren. Net als Al-Qaeda wacht IS op het juiste moment om uit zijn as te herrijzen." Ook de online rekrutering is nog niet gestopt. "Zelfs nu ze bijna helemaal verdreven zijn uit Syrië en Irak hebben ze wereldwijd nog veel invloed via hun internetkanalen", klinkt het. "We moeten waakzaam blijven. De oorlog tegen IS is nog lang niet gewonnen." (KSN)

