"IS-vrouwen ontsnappen dankzij hulplijn in België" GUY VAN VLIERDEN

22 november 2019

04u56

Bron: HLN 10 De Krant Er blijven Belgische vrouwen ontsnappen uit de kampen in Syrië. Zo raakte gisteren bekend dat er een Borgerhoutse op de loop is gegaan. Opvallend: alle ontsnapten komen uit de oude kliek van Shariah4Belgium. "Zij hebben duidelijk een hulplijn in België", zegt een vooraanstaande veiligheidsbron.

Het was andermaal tijdens een rechtszitting dat de nieuwste ontsnapping bekend geraakt is. Daar werd vijf jaar cel geëist tegen Nora Marzkioui, die gisteren 28 werd. Zij vertrok in september 2013 naar het Syrische front en maakte er deel uit van IS tot aan de laatste veldslag in het stadje Baghouz. 'Oum Hamza', zoals ze zich liet noemen, werd door de Koerden opgesloten in het kamp van Al-Hol. "Maar uit zeer recente info blijkt dat ze gevlucht is met haar kinderen en op weg zou zijn naar België", aldus het federaal parket.

Marzkioui was getrouwd met Nabil Kasmi, die in Baghouz gedood zou zijn. Hij was een zwaargewicht bij Shariah4Belgium, waarvoor hij de buitenlandse contacten verzorgde. Hij vertrok al in augustus 2012 en was zo bij de allereerste westerse Syriëstrijders. Volgens de bekentenissen van de gevangengenomen Antwerpenaar Bilal Al Marchohi diende Kasmi onder meer als ondervrager bij de veiligheidsdienst van IS en verbleef hij ook een tijd met zijn vrouw in Irak. Zijn eerste echtgenote, want naast Marzkioui trouwde hij in Syrië ook met een Nederlands meisje van zeventien.

Tot nu toe stammen alle ontsnapte Belgische vrouwen uit hetzelfde milieu: dat van de vroege vertrekkers van Shariah4Belgium. "Het is duidelijk dat zij over een hulplijn in België beschikken", zegt een veiligheidsbron. "Een netwerk dat hen geld verschaft om smokkelaars te betalen en over de juiste contacten beschikt."

Of er al een onderzoek naar dat netwerk wordt gevoerd, wil niemand kwijt. Maar er zouden wel tekenen zijn dat er ook familieleden van de vrouwen betrokken zijn - en het is verontrustend dat geen van de vrouwen het radicalisme al afgezworen zou hebben.