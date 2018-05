"IS verkoopt archeologische kunstwerken in ons land om oorlogskas te spijzen" IS 26 mei 2018

België moet zijn opgedoekte cel Kunst & Antiek bij de federale politie nieuw leven inblazen voor de strijd tegen terreur. Dat zegt Europees anti-terreurcoördinator Gilles de Kerchove in een interview met 'De Morgen' naar aanleiding van de verkoop van archeologische kunstvoorwerpen door Islamitische Staat, ook in ons land. IS gebruikt de archeologische opbrengsten om zijn oorlogskas aan te vullen. De Kerchove organiseert volgende week in Brussel een internationale conferentie over het verband tussen de kunstroven en terreurfinanciering, en wijst op het belang van gespecialiseerde agenten. "Ik hoop dat België een formule zal vinden om de waakzaamheid voor gesmokkelde kunstvoorwerpen te verhogen", zegt hij. De woordvoerder van minister Jambon laat weten dat de problematiek een aandachtspunt blijft . "De politie moet wendbaar zijn omdat terroristen hun werkterreinen voortdurend verleggen."

HLN