"Is Tour belangrijker dan Spelen en EK?"

25 maart 2020

Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-Quick.Step, volgt onze bedenkingen bij het plan van Amaury Sports Organisation (ASO) om de Tour te laten plaatsvinden. "Er komt deze zomer geen EK voetbal en geen Olympische Spelen. Hoe kan je dan vasthouden aan de Tour? Is die dan belangrijker?", klinkt het bij Sporza. "Sinds de slotdag van Parijs-Nice heb ik niks meer van ASO gehoord. Iedereen vraagt zich af wanneer we opnieuw kunnen koersen. Ik heb geen glazen bol, maar dat is nu vooral bijzaak. Ik ben geen pessimist, wel een realist." (JDK)