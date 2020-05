Exclusief voor abonnees ... is strafste Duitse doelpuntenmachine ooit Bayern München... 25 mei 2020

Nooit eerder in de Bundesliga was een ploeg zo'n garantie op doelpunten. Bayern München zit na 27 speeldagen aan maar liefst 80 goals. Da's gemiddeld nét geen drie doelpunten per wedstrijd (2,96). Cruciale schakel in de strafste Duitse doelpuntenmachine ooit - u mag één keer raden... Robert Lewandowski. De Poolse scherpschutter scoorde zaterdag tegen Eintracht Frankfurt al zijn 27ste van het seizoen. Geen enkele spits in Europa doet dit seizoen beter. Nog vier stuks en hij verbreekt zelfs zijn persoonlijk record uit 2015-'16 en '16-'17, toen hij telkens 30 keer raak trof. (NP)