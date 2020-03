Exclusief voor abonnees "Is je Zalandopakket terugbrengen nu echt een prioriteit?" Bpost 20 maart 2020

Bpost Bank werkt enkel op afspraak, zo las ik, maar wanneer ik het postkantoor binnenstap, word ik met verstomming geslagen. Hier blijft het volop aanschuiven via een nummertjessysteem. De noodzaak aan maatregelen is hier duidelijk nog niet doorgedrongen. Dat postkantoren überhaupt nog openblijven, is mij een raadsel. Bediendes dragen water naar de zee. De persoon voor mij werd vriendelijk op de mogelijke gevaren van te dicht contact gewezen, maar dit drong niet door. Dit terwijl de werknemers niet achter beschermend (plexi)glas werken en mensen over de toonbank komen hangen en absoluut geen 'gezonde' afstand laten. Er ging in de rij voor mij constant cash geld over de toonbank, terwijl er wordt aangedrongen om te betalen met de kaart. Wordt deze nummertjesmachine wel ontsmet, wat met besmet cash geld dat de klanten terugkrijgen? Wat als mensen met hun handen de toonbanken besmetten?

Bleek ook nog eens dat het vele volk dat daar stond vooral hun Zalandopakjes kwam binnenbrengen. Is dit dan de prioriteit van de mensen in deze huidige situatie? Ben ik de enige die dit hoogst zorgwekkend vind?

T.H.

