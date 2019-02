"IS doodt twee Belgische strijders die willen vluchten" GVV

14 februari 2019

05u00 0 De Krant Terreurgroep Islamitische Staat zou vijftien van haar eigen strijders geëxecuteerd hebben omdat ze het laatste bolwerk in Syrië wilden ontvluchten. Dat meldt de lokale nieuwssite Sharqiya Voice. Onder de terechtgestelden zouden zich twee Belgen bevinden, naast negen Fransen, twee Duitsers, een Rus en een Egyptenaar.

Namen zijn niet bekendgemaakt. IS is inmiddels teruggedrongen tot een gebied dat minder dan één vierkante kilometer zou beslaan. Dat situeert zich bij het stadje Al-Baghouz, aan de grens met Irak. De eindstrijd wordt vertraagd doordat IS kinderen inzet als levende schilden, maar gisteren stelden de Koerdische troepen de terroristen een ultimatum van 24 uur om zich over te geven. (GVV)