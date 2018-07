"Is dit een droom? In Iran is het verboden om te dansen" 23 juli 2018

Farimah, een meisje van 25 uit Iran, is dolblij dat ze in Boom is geraakt. In haar thuisland is het namelijk verboden om in het openbaar te dansen. "Daarom vind ik het hier zo geweldig. Tussen Iran en Tomorrowland zit er een wereld van verschil. Hier vind je mensen van alle nationaliteiten die samenkomen om te feesten en nieuwe vrienden te maken. Prachtig. Ik heb mijn vlag meegebracht om aan te tonen dat mensen uit mijn thuisland dat ook willen. Hopelijk komt er in Iran ooit ook zo'n festival."

HLN