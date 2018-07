"Irish Pub bijna 'Belgian'" Atlanta, VS 02 juli 2018

Met Red Devils USA tellen de Duivels ook een fanclub in de States. Uitgeweken Moerbekenaar Wim De Baudringhien richtte de club zes jaar geleden op. De leden volgen de Duivels-matchen in de Fado Irish Pub & Restaurant in Atlanta, waar de overige gasten ook steeds meer onder de indruk raken van Lukaku en co. "Nog een paar overwinningen en die 'Irish' wordt vervangen door 'Belgian'."

HLN