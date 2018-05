"Iran heeft geheim atoomprogramma" 02 mei 2018

00u00 0

Israël heeft "nieuwe en sluitende bewijzen" dat Iran een geheim atoomprogramma heeft om een kernwapen te bouwen. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. "Het nucleaire akkoord met Iran is gebaseerd op leugens. Het had nooit ondertekend mogen worden. Teheran heeft gelogen tegen de nucleaire inspecteurs. Het heeft hopen documenten verborgen die informatie bevatten omtrent een nucleair programma, dat dient om het equivalent van vijf Hiroshima-bommen te ontwikkelen die op een ballistische raket moeten komen." Volgens de VS is de Israëlische info "authentiek", maar de EU ziet voorlopig geen reden om het akkoord met Iran op te blazen.