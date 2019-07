Exclusief voor abonnees "Iraanse schepen wilden Britse tanker stoppen" 12 juli 2019

Drie Iraanse schepen hebben woensdag geprobeerd een Britse olietanker te stoppen in de Straat van Hormuz, aan de Perzische Golf. Ze trokken zich terug na waarschuwingen van een Brits oorlogsschip, aldus Londen. "Wij zijn bezorgd over deze actie en blijven bij de Iraanse autoriteiten aandringen de situatie in de regio te de-escaleren", aldus de regeringswoordvoerder. Het incident komt er bijna een week nadat de Britse marine aan boord is gegaan van een Iraanse tanker in Gibraltar. Ze legden beslag op het schip omdat het olie naar Syrië zou brengen en zo de internationale sancties zou overtreden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie sprak eerder over vijf boten van de Iraanse Revolutionaire Garde die zonder succes geprobeerd hadden een Britse olietanker tegen te houden die in de buurt van de Iraanse territoriale wateren voer.

