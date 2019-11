Exclusief voor abonnees "Iraanse bond heeft ondraaglijke situatie gecreëerd" Wilmots 26 november 2019

Marc Wilmots (50) bevestigde gisteren dat hij een conflict heeft met de Iraanse voetbalbond (FFIRI). Zij willen Wilmots ontslaan volgens lokale media. "Ik heb nota genomen van de geruchten in de Iraanse pers", zei de ex-bondscoach van de Rode Duivels. "Die zijn op geen enkele manier correct. De waarheid is dat er voor mij en mijn staf een ondraaglijke situatie is gecreëerd door grove contractuele inbreuken van de FFIRI." Wilmots heeft het dossier in handen gelegd van zijn advocaten. "Ik wil er verder geen commentaar op geven."

