"Intimus van De Wever zei: 'Ga terug naar West-Vlaanderen of je gaat eraan'" Tom Meeuws 05 juni 2018

00u00 0

In een interview met 'Humo' zegt de Antwerpse sp.a-kopman Tom Meeuws dat er een strategie bestond om hem kapot te maken. "Drie jaar geleden zei een intimus van De Wever me al dat ik maar beter kon terugkeren naar West-Vlaanderen. Anders ging ik eraan. Ik schrok daarvan, want zo'n vete wou ik niet. Ik heb meerdere pogingen ondernomen om een gesprek met De Wever te regelen. Maar het lukte niet." De Wever deed de uitspraken gisteravond in 'Terzake' af als onzin. "Er zijn grenzen aan alles, ik ga hier niet op reageren. Dit is allemaal onzin. Tom Meeuws zou beter iets zinnigs vertellen", aldus De Wever.

HLN