Exclusief voor abonnees "Interview wil ons raken waar het pijn doet" Familie Smit 01 juni 2019

00u00 0

Oom Fred Agenjo reageert namens de familie Smit: "Het interview is eigenlijk geen weerwoord waardig. De Johnsons hebben kennelijk het moment afgewacht dat zij exact wisten wat er aan bewijsmateriaal en verklaringen op tafel lag, en hebben hun verhaal daarop op maat gemaakt. Ze hebben de kans gehad ter zitting een verklaring te geven, maar dat was waarschijnlijk voor hen strategisch gezien niet de juiste zet. Bijvoorbeeld de tv die nu opeens aan zou hebben gestaan is overduidelijk een reactie op de gebouwbeheerder die geluiden - brekend glas - hoorde toen de politie voor de eerste keer langskwam. Verder is het interview ook duidelijk ontworpen om ons, de familie, te raken waar het pijn doet: door te stellen dat Ivana beroemd wilde worden zodat haar moeder van haar zou houden. Karin houdt absurd veel van haar kinderen. Beroemdheid speelt daar geen rol in. Dit alles is voor ons de reden dat wij als familie hebben besloten om niet verder inhoudelijk in te gaan op de nonsens in dit artikel."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis