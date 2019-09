Exclusief voor abonnees "Interventie VAR was niet noodzakelijk" HET OORDEEL VAN HUISREF POTS 23 september 2019

In minuut 82 ging Vadis Odjidja tweemaal door op Larin. Op aangeven van de VAR trok ref Smet rood. Huisref Tim Pots: "Het was een overbodige overtreding met de studs vooruit waarmee je een speler kan kwetsen. Als de ref rood had getrokken, moest je dat verdedigen. Maar het was geen frontale tackle met hoge intensiteit. Beide spelers liepen in dezelfde richting, het been van Odjidja was ook niet gestrekt. Dat maakte de impact minder zwaar en dus was een VAR-interventie niet noodzakelijk. Smet gaf met een handbeweging aan dat het ging om de tackle met de studs vooruit. Hij greep niet in voor het eventuele natrappen met de voet in de rug, want natrappen/slaan is pas rood als dat met buitensporige kracht gebeurt of naar het gezicht is."

