"Interessante waardemeter"

Sinds hij vorig jaar vijfde werd in de Omloop, heeft Dylan Teuns ook de klassieke coureur in zichzelf ontdekt. Je zou zweren dat Teuns op zijn best is wanneer het bergop gaat. Toch haalt hij ook voor kasseien zijn neus niet op. En dus wordt de Omloop zijn eerste grote doel van het nieuwe seizoen. "Ik ga strijden voor wat ik waard ben", zegt Teuns. "We zullen zien waar ik beland. Dat ik vorig jaar vijfde werd, betekent toch dat ik het aankan."

