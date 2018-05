"Interessante piste voor statiegeld op blikjes" Test Aankoop 02 mei 2018

00u00 0

Simon November (foto), woordvoerder bij consumentenorganisatie Test Aankoop, ziet wel iets in het hervormde petitierecht. "Wij ijveren bijvoorbeeld al lang voor een langere garantietermijn op producten. Nu is die in ons land maar twee jaar. Bovendien geldt dat een gebrek alleen in de eerste zes maanden aan de verkoper kan worden toegewezen. Daarna is het aan de consument om te bewijzen dat een gebrek er al was bij aankoop, wat bijna altijd zo goed als onmogelijk is. Ook willen wij dat de garantie langer is dan twee jaar voor bepaalde aankopen, zoals auto's en wasmachines."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN