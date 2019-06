Exclusief voor abonnees "Installeer 'rijbewijsslot' in elke auto" OUDERS VAN VERONGELUKTE KINDEREN 29 juni 2019

"Plaats een rijbewijsslot in elke auto, zodat niemand nog kan vertrekken zonder geldig rijbewijs." Daarvoor pleit de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Vandaag weet de politie niet of een chauffeur die bij een controle geen rijbewijs kan voorleggen, dat thuis vergeten is dan wel een rijverbod heeft openstaan. "We zitten met een arsenaal aan databanken die niet functioneel zijn, en dat terwijl er genoeg middelen bestaan om een rijverbod écht af te dwingen", zegt Koen Van Wonterghem, directeur van de vzw. Een 'rijbewijsslot' is volgens hem technisch perfect mogelijk. Er is dan wel nood aan elektronische (met chip) of mobiele rijbewijzen (op smartphone). Ook de auto's moeten erop voorzien zijn. "Het is aan Europa om dat op te leggen aan de constructeurs."

