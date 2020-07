Exclusief voor abonnees 'Instafamous' dit najaar op VTM GO 14 juli 2020

De opnames van de VTM-webreeks 'Brak' zijn nog maar net van start gegaan of de volgende serie op maat van jongeren staat alweer in de steigers. 'Instafamous' zal die heten en onder meer Dempsey Hendrickx, een van de 'Helden' op Ketnet, Jade Mintjens uit 'Ghostrockers' en Jennifer Heylen, later te zien in 'Phil Frisco', spelen de hoofdrollen. De reeks gaat over een van de bekendste influencers van het land, die tijdens een opname op Instagram een verkeersongeluk heeft. Wanneer ze bijkomt, heeft ze van haar vorige leven geen weet meer. Ook bekende namen als Sean Dhondt, Eline De Munck en Andy Peelman zullen de revue passeren. VTM zet volop in op exclusieve onlinereeksen voor jongeren, om nog meer aansluiting te krijgen bij die doelgroep. 'Instafamous' zal in het najaar te zien zijn op VTM GO. (DBJ)

