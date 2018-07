"Inspecteur was jammer genoeg nog niet gelukt" Michael Paterna (29) 16 juli 2018

00u00 0

In de herfst hoopt aspirant-beveiligingsagent Michael Paterna af te zwaaien aan de politieschool. Hij is één van de 183 mannen en vrouwen die op dit ogenblik al opgeleid worden voor het nieuwe politiekorps. "De functie van beveiligingsagent is voor mij de eerste stap in m'n politiecarrière. Een tijdje geleden had ik al eens gesolliciteerd voor inspecteur, maar dat is toen jammer genoeg net niet gelukt. Nu wil ik via deze weg toch m'n doel bereiken en over enkele jaren hopelijk promotie maken." Paterna - vroeger aan de slag als service-medewerker en daarna webdesigner - zal na zijn opleiding eerst ingezet worden om de kerncentrale in Tihange te beveiligen. "Op papier lijkt het een statische job, maar in de praktijk ben je veel in beweging en is er veel sociaal contact. Wie weet waar ik later nog beland en wie ik dan nog allemaal ontmoet." (KSN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Michael Paterna

Tihange