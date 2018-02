"Inkomsten 10 miljoen omhoog, uitgaven 5 miljoen omlaag" 27 februari 2018

De voorbije weken is er veel gezegd en geschreven over de financiële situatie van Anderlecht. Coucke is duidelijk: "Op termijn - dat is heel kort - moet een club in evenwicht zitten. In het geval van Anderlecht wil dat zeggen dat de inkomsten ongeveer 10 miljoen omhoog kunnen, en de uitgaven 5 miljoenen naar beneden. Als je in die situatie dan meevallers hebt - een mooie uitgaande transfer of het halen van de Champions League -, dan kan je die inkomsten in de infrastructuur of een speciale transfer steken. Ik wil niet afhangen van transfers. Dat is ongezond in mijn visie." Hoe Coucke zal snoeien in de kosten? Zijn de meer dan 240 werknemers te veel? "Dat cijfer klinkt veel. Maar ik denk dat er ook heel veel goede dingen gebeuren, zoals de Saint-Guidon, waar er ook mensen op de payroll staan. Alleen zal ik op vlak van loonmassa écht meer discipline aan de dag leggen."

