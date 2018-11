“In Zelzate is PVDA geen zweeppartijtje van een kleine linkse niche”: Partij van de Arbeid bestuurt voor het eerst mee in Belgische gemeente Sander Van Den Broecke

10 november 2018

17u28 19 De Krant De Oost-Vlaamse gemeente Zelzate wordt de eerste gemeente in ons land waarin de PVDA zal meebesturen. Sp.a kwam op 14 oktober als tweede grootste partij uit de verkiezingen en de PVDA strandde op de derde plaats. Vandaag hebben die twee partijen een bestuursakkoord voorgesteld. Ze hebben een meerderheid van 13 van de 25 zetels op zak. De PVDA zal geen burgemeester leveren, maar de eerste PVDA-schepen in Vlaanderen is wel een feit: Geert Asman. Al vóór de verkiezingen was duidelijk dat de PVDA wel eens goed zou kunnen scoren in Zelzate, dat toont dit artikel van voor 14 oktober aan.

Op een bakstenen elektriciteitscabine op het Groenplein in Zelzate heeft iemand meer dan dertig jaar geleden in witte letters 'Brezjnev = oorlog' geschilderd. Leonid Brezjnev, secretaris-generaal van de Communistische Partij van Rusland van 1964 tot 1982, was in de warmste dagen van de koude oorlog de verpersoonlijking van het rode gevaar en de graffitischilder van toen voelde de Sovjet-dreiging tot op het Groenplein. Geneeskunde voor het Volk was er in 1977 een groepspraktijk begonnen: dokters van de PVDA die nul frank vroegen voor een consultatie. Dat ze in een gemeente vol fabrieksarbeiders een goede voedingsbodem hadden en dat de groepspraktijk hun politieke uitvalsbasis zou worden, had de anticommunist goed gezien.

