Exclusief voor abonnees "In Yorkshire eens alles uitpraten met bondscoach" Wellens 17 september 2019

00u00 0

"Voor 90-95% zeker van selectie", noemde Tim Wellens zich zondag, na afloop van de GP Montreal waarin hij 4de werd. Eigenlijk was hij dat vóór zijn afreis naar Canada al. "Ik maakte me dus niet echt zorgen." De selectie 'in twee shiften' zorgde voor enige misnoegdheid onder de aanwezige Belgen. "We vonden dat we een beetje tegen elkaar werden opgezet", aldus Wellens. "Aangezien we allemaal goed met elkaar overeenkomen, was dat niet zo fijn. Liever hadden we op voorhand volledige duidelijkheid gekregen. Of je bent erbij, of je blijft thuis. Nu was het zeer vervelend."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis