"In voorjaar weer op niveau. Of nog wat beter"

Van Aert 21 augustus 2019

Wout van Aert (24) wanhoopt niet. De drievoudige wereldkampioen in het veld heeft ruim een maand na zijn pijnlijke exit uit de Tour de hoop om in de winter te crossen nog niet opgeborgen. "Ik hoop dat ik een paar crossen zal kunnen rijden, al is het maar als voorbereiding op het voorjaar op de weg. De grote moeilijkheid is dat crossen meer belasting vraagt van mijn heup en van alle spieren die geraakt zijn dan het wegwielrennen. Het doel is om in het voorjaar opnieuw mijn niveau te halen en misschien zelfs nog wat beter te zijn."

