"In voetbal kan veel" De Boeck 28 januari 2019

0-3 verliezen als je niet mag verliezen: wat zég je dan als coach tegen je ploeg? Hoe trek je dat nog recht? Lokeren-trainer Glen De Boeck probeert er de moed in te houden. "We moeten er blijven in geloven. In voetbal is veel mogelijk. Moeskroen won op Genk", vertelde hij. "Het is nooit gedaan tot het echt gedaan is, in elke ploeg zit kwaliteit. Maar in onze situatie is het niet makkelijk. In twee minuten verloren we de match. Dan zie je dat de ploeg heel broos is. Bij de minste tegenslag gaan de hoofdjes naar beneden. De opdracht was al moeilijk, ze blijft moeilijk."

