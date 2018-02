"In voetbal kan alles" Maes is er nog niet gerust in, want... 19 februari 2018

00u00 0

7 punten meer dan Eupen, drie wedstrijden meer gewonnen. Dan kan het voor Lokeren enkel nog fout lopen als ze zelf geen enkel punt meer pakken én Eupen 9 op 9 haalt. Toch is Peter Maes er nog niet gerust op. Pittig detail: zaterdag is het... Eupen-Lokeren. "In voetbal kan alles. We moeten dus mathematisch zeker zijn van het behoud voor we ons veilig mogen voelen", vertelde Maes ons na de 0-1 tegen Kortrijk. Toch was de T1, ondanks het achtste thuisverlies al, positief. "Ik zag leuke combinaties, de supporters waren, vooral voor rust, in hun nopjes. We moeten verder borduren op deze eerste helft en die van tegen Charleroi. En dat dan uitbouwen. Wedstrijden langer beheersen, slimmer zijn op bepaalde momenten", besloot hij. Opmerkelijk nog: in het 'thuisklassement' is Lokeren dit seizoen de slechtste ploeg van eerste klasse (10 op 42), uit doen de Waaslanders het wél goed, met een zesde plaats. (MVS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN