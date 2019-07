Exclusief voor abonnees "In Vlaanderen zou het wél mogen" Carrasco krijgt geen vergunning voor luxevilla 04 juli 2019

Yannick Carrasco en zijn echtgenote Noémie Happart krijgen geen vergunning om een villa te bouwen in het Luikse Hannuit. Het schepencollege wijst de vraag af omdat er te veel afwijkingen op de stedenbouwkundige regels staan in het bouwplan. De Rode Duivel, die dezer dagen probeert weg te raken bij zijn Chinese club Dalian Yifang, kocht twee stukken bouwgrond van in totaal 30 are. De villa zou 800 m2 groot worden en onder meer een fitnessruimte en een garage voor drie wagens omvatten. Maar zowel het Waals Gewest als het gemeentebestuur struikelden volgens de kranten van Sudpresse over het platte dak waarop een terras van 100 m2 zou komen. De architecte van het koppel zegt dat de aanvraag in Vlaanderen wél vergund zou worden. Hannuit ligt op een steenworp van de taalgrens.

