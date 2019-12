Exclusief voor abonnees "In theater kan alles. Hier misschien ook" Acteurs volgen debat over besparingen 20 december 2019

Daar zit je dan, op de tribune in het Vlaams parlement met je baby'tje van een dikke maand oud. Gelukkig vond Romy het wel gezellig bij mama Clara Cleymans (30) in de draagdoek. Blijkbaar voelde het meisje de boosheid niet borrelen in haar moeders buik, toen in het halfrond de discussie over de besparingen in de cultuursector woedde. "We hopen op een coup de théâtre en dat er toch plots geld wordt gevonden", zei acteur Michael Pas, die net als Cleymans en tal van zijn collega's als stil protest het debat volgde. "In theater is alles mogelijk. Dus hier misschien ook, maar ik twijfel eraan." Het ging er zo heftig aan toe dat het tot een hoogoplopende ruzie kwam tussen regeringspartijen N-VA en CD&V. Karin Brouwers (CD&V) zei dat de forse besparingen een "persoonlijke keuze" van minister-president Jambon waren en dat zij die forse ingreep "in de krant" had moeten lezen. Jambon counterde dat de besparingsbeslissing "gevalideerd is door de hele regering", dus ook door CD&V. (SSL)

