29 december 2018

"Er is gerichte versterking nodig. Als topclub moet je altijd je ogen en oren openhouden. Vooral in de spits kunnen we wellicht nog iets gebruiken. Stel dat Wesley uitvalt... We hebben wel andere mogelijkheden, maar zij zijn niet hetzelfde type. Een uitvoetballende verdediger? (lacht) En nog linksvoetig ook, zeker? Die zijn moeilijk te vinden, hé." (FDZ)

