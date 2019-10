Exclusief voor abonnees "In slaap voor tv" ZAP | Tv-maker Annick Ruyts (55) 26 oktober 2019

00u00 0

"Ik ben de ongekroonde koningin van het multitasten, maar strijken of aardappelen schillen doe ik niet voor de buis. (lacht) Sinds ik een personal trainer heb, doe ik wél turnoefeningen op mijn gymmat, maar als ik een serie volg, wil ik erin zitten. En daarvoor moet je je kunnen concentreren. Een tv op de slaapkamer heb ik niet, want da's nefast voor iemand die met slapeloosheid kampt. Ik blijf vaak langer op uit angst om niet te kunnen slapen en val weleens voor de buis in slaap. Vanzelfspreken d is dat een vicieuze cirkel."

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen