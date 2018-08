"In paniek bij gegil van stomme grieten" 28 augustus 2018

00u00 0

"Terreur houdt mij wel bezig", zegt Britt. "Vorige zomer waren wij in Cambrils, een stadje op 150 kilometer van Barcelona, precies op het moment dat het door terroristen werd getroffen. Ik was op vakantie in een appartement en was gelukkig niet op straat toen het gebeurde, maar ik ben wakker geschrokken van de politiesirenes en de helikopters. Dan komt het opeens erg dichtbij. Enkele vriendinnen van mij waren toen ook in Barcelona en zijn er nipt aan ontsnapt. Eén van hen heeft daar nu nog veel last van. Bij mij valt het mee, maar op drukke plaatsen voel ik me niet meer op m'n gemak. Als ik opeens veel soldaten of politiemensen zie, bekruipt mij meteen de angst. Alleen wil ik mezelf niet opsluiten en naar festivals of pretparken blijven gaan. En als ik daar opeens een luid gegil hoor, dan schiet ik in paniek. Maar het zijn dan altijd domme grieten die staan te krijsen voor één of andere stommiteit. Gelukkig, maar toch ben ik dan boos. (lacht)"

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN