"In oktober vaccin, voor amper 2,5 euro" 17 juni 2020

De Britse farmaceut AstraZeneca belooft tegen oktober al een vaccin tegen corona. Eerder werd al bekend dat het meer dan 1 miljard dollar aan Amerikaanse overheidssubsidie had ontvangen. Het vaccin wordt ontwikkeld samen met onderzoekers van de Universiteit van Oxford. Opmerkelijk is dat het vaccin spotgoedkoop zou zijn. AZD1222 zou in Europa niet meer dan 2,5 euro per dosis kosten, vernam Reuters. Na de schandalen over de Big Farma willen farmaceutische bedrijven aantonen dat ze niet willen profiteren van de pandemie.