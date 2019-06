Exclusief voor abonnees "In Molenbeek moet je als homo weten waar je hand in hand kan lopen" 24 juni 2019

00u00 0

"Je moet in Molenbeek weten waar je als homo hand in hand kan lopen." Johan Leman (72), oud-directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voorzitter van integratiecentrum Foyer in Molenbeek, kreeg een storm van kritiek na deze uitspraak in 'De Standaard'. Filosoof en auteur Maarten Boudry vraagt zich af wat de reactie zou zijn als Leman had gezegd "dat zwarte mensen maar niet in het hagelwitte Houthulst op straat moeten lopen, want dat is 'uitlokking'". Ook holebivereniging Cavaria reageerde ontzet: "We mogen nooit een deel van de schuld bij de slachtoffers leggen."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis