"In kanaal duiken is zéér gevaarlijk" 26 juni 2018

Bij tropisch weer kan het deugd doen, maar de nv Vlaamse Waterweg waarschuwt er toch voor: duiken in rivieren en kanalen kan zéér gevaarlijk zijn. Schepen kunnen de zwemmers nauwelijks zien en kunnen minder snel uitwijken of vertragen. Daarnaast veroorzaken sluizen stromingen, waardoor zwemmers in de problemen kunnen komen. Oevers zijn ook niet op zwemmers voorzien, waardoor het moeilijk kan zijn om op de kade te komen. Tot slot kunnen onder water onzichtbare betonnen constructies en voorwerpen aanwezig zijn, die zwemmers kunnen verwonden. Op www.kwaliteitzwemwater.be kan iedereen vijvers in zijn buurt opzoeken waar wel gezwommen mag worden. (ND)