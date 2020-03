Exclusief voor abonnees "In het beste scenario 7.500 Belgische doden" Professor 19 maart 2020

"Als men zich niet houdt aan wat de regering vraagt, staan ons Italiaanse toestanden te wachten, waarbij mensen boven de 60 niet meer worden gereanimeerd." Dat zegt Herman Goossens, professor klinische biologie aan het UZA. Een ontnuchterende rekensom maakt duidelijk wat er op het spel staat. "Vijf procent van de besmette mensen wordt gehospitaliseerd. Daarvan komt één op de drie op intensieve zorg terecht, dus 1,5%. Van hen overlijdt de helft, dus 0,75%. Op 10 miljoen Belgen zouden we 7.500 doden tellen. Dat is het beste scenario." De mortaliteit in Italië ligt echter zo'n tien keer hoger, op 7%. "Als we ons niet houden aan de opgelegde maatregelen kunnen we de komende maanden 75.000 levens verliezen in ons land." Er dient opgemerkt dat Goossens er bij die berekeningen van uitgaat dat élke Belg besmet raakt. Viroloog Marc Van Ranst noemt de prognoses van Goossens "pessimistisch maar niet uit te sluiten".

