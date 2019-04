Exclusief voor abonnees "In halfuurtje heb je muffins zonder voorverwarmen" Getest: Tefal Cake Factory 06 april 2019

00u00 0

De perfecte moelleuxs, brownies, muffins en cakes bakken, dat is wat de Tafel Cake Factory belooft te doen. Hiervoor hebben ze een ingenieuze bakmachine bedacht met automatische programma's met temperatuur- en baktijdcontrole. Is het echt allemaal zo simpel: bakken met één druk op de knop? We deden de test.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen